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В прошлом году в балансе туристических услуг Азербайджана образовался дефицит в 300 млн долларов

В прошлом году в балансе туристических услуг Азербайджана образовался дефицит в 300 млн долларов В 2021 году оборот взаимных туристических услуг Азербайджана по сравнению с 2020 годом снизился на 22,1% и составил 900 млн долларов США.
Туризм
17 марта 2022 г. 10:47
В прошлом году в балансе туристических услуг Азербайджана образовался дефицит в 300 млн долларов

В 2021 году оборот взаимных туристических услуг Азербайджана по сравнению с 2020 годом снизился на 22,1% и составил 900 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Центральном банке.

В отчетный период в результате превышения стоимости импорта туристических услуг (600 млн долларов) над стоимостью экспорта (300 млн долларов) образовался дефицит в размере 300 млн долларов. За этот период число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось на 16,3%, а число иностранных граждан, приезжающих в Азербайджан, - на 0,5%.

В прошлом году зарубежные страны оказали резидентам Азербайджана туристические услуги на сумму 561,6 млн долларов. 87% из них были связаны с личными визитами граждан Азербайджана.

В 2021 году стоимость строительных услуг, оказанных нерезидентам в ненефтяном секторе, снизилась на 35,4% и составила 18,7 млн долларов. Стоимость других деловых услуг, оплачиваемых нерезидентам в ненефтяном секторе, увеличилась на 29% до 961 млн долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's tourism services balance showed $300M deficit in 2021
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın turizm xidmətləri balansında ötən il 300 mln dollar kəsir yaranıb

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