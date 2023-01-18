В прошлом году Узбекистан посетили около 10,5 тыс. туристов из Азербайджана

Азербайджан вошел в топ-15 стран, туристы из которых посетили Узбекистан в 2022 году.

Азербайджан вошел в топ-15 стран, туристы из которых посетили Узбекистан в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Статистический комитет Узбекистана, в прошлом году из Азербайджана эту страну посетили 10,4 тыс. туристов. С этим показателем азербайджанские туристы занимают 12-ю строчку рейтинга.

В целом в прошлом году Узбекистан посетили 5,2 млн туристов из различных стран. Это на 3,4 млн человек или в 2,8 раза больше, чем в 2021 году.

Наибольшее число туристов посетило Узбекистан из Казахстана – 1,5 млн человек. Затем следуют Таджикистан (1 млн 447,8 тыс.), Кыргызстан (1 млн 356,9 тыс.), Россия (567,7 тыс.) и Турция (75,6 тыс.).

В первую десятку рейтинга вошли также Южная Корея (19,9 тыс.), Германия (17,7 тыс.), Индия (16,8 тыс.), США (13,1 тыс.) и Франция (11 тыс.).

Опережает Азербайджан на одну строчку Великобритания (10,5 тыс.), а после него расположились Италия (8,8 тыс.), Испания (6,3 тыс.) и Китай (5,4 тыс.).