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    В прошлом году Россию посетили более 800 тысяч азербайджанских туристов

    Азербайджан вошел в десятку стран по количеству туристов, посетивших Россию в 2014 году

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В 2014 году Россию посетили более 800 тысяч туристов из Азербайджана. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в статистике Федерального агентства по туризму. 

    Согласно статистике, в общей сложности в прошлом году Россию посетили 25,4 миллиона иностранных туристов. Среди них  первое место занимают граждане Украины (8,4 миллиона человек), второе - туристы  из Казахстана (3,7 миллиона), третье - из Польши (1,8 миллиона).

    В десятку стран по количеству туристов в РФ также вошли Азербайджан (818 тысяч), Молдавия (618 тысяч), Армения (601 тысяча). 

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