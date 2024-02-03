В прошлом году Россию посетили 480 тыс. граждан Азербайджана

В 2023 году Россию посетили 480 тыс. граждан Азербайджана, что на 45,4% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году Россию посетили 480 тыс. граждан Азербайджана, что на 45,4% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пограничную службу ФСБ России.

Азербайджан вошел в топ-10 стран по числу посетивших Россию граждан. В целом же количество иностранных туристов, посетивших Россию в прошлом году, увеличилось по сравнению с предыдущим годом примерно на 18,6% и составило 15,48 млн человек.

В прошлом году чаще всего Россию посещали граждане Казахстана - 3,16 млн человек (на 26,7% больше по сравнению с 2022 годом). Вторую строчку в этом рейтинге занимают граждане Узбекистана - 3,11 млн человек (на 51,8% больше, чем в 2022 году). На третьей строчке расположился Таджикистан - 2,15 млн посетителей (на 36,1% больше, чем в предыдущем году). Последующие места занимают граждане Кыргызстана (1,14 млн человек, на 31,6% больше, чем в 2022 году) и Китая (790 тыс. человек, на 6,1% больше, чем в предыдущем году).