В прошлом году Нахчыван посетили более 414 тыс. туристов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Нахчыване были успешно проведены международные мероприятия и спортивные соревнования,

Как передаёт Report со ссылкой на департамент туризма автономной республики, большую роль в демонстрации туристических возможностей Нахчывана сыграло объявление его в 2018 году Столицей исламской культуры.

В результате проделанной работы и создания современной инфраструктуры, в 2018 году Нахчыванскую Автономную Республику посетили 414 688 туристов из других регионов страны и зарубежных стран.

Сообщается, что задачи, обозначенные в принятой постановлением председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики от 31 января 2018 года «Государственной программе по развитию туризма в Нахчыванской Автономной Республике на 2018-2022 годы», будут и впредь находиться в центре внимания.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Нахчыванской АР произведено ВВП на 2,773 миллиарда манатов.