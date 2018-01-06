В прошлом году количество посетивших Анталью азербайджанских туристов выросло на 13%

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В прошлом году из Азербайджана в турецкую Анталью отправилась 51 тысяча туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, об этом заявил губернатор Антальи Мунир Каралоглу.

По его словам, количество туристов, посетивших Анталью из Азербайджана, по сравнению с 2016 годом выросло на 13%: "В прошлом году в аэропорты Антальи из 184 страна в целом прибыло 10 млн. 191 человек. Это на 57% больше показателя 2016 года. Наибольшее количество туристов - 3,796 человек прибыло из России".