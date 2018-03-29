В прошлом году число приезжающих в Азербайджан иранских туристов достигло 360 тысяч

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "В последнее время увеличилось число туристов, приезжающих из Ирана в Азербайджан. Если в 2016 году приехало 240 тысяч граждан Ирана, то в прошлом году эта цифра достигла 360 тысяч".

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 28 марта после церемонии подписания документов во время выступления с Хасаном Роухани с заявлениями для прессы.

"На основании принятого недавно – две недели назад в Азербайджане решения граждане Ирана будут получать визы в Азербайджане в аэропортах. Этот процесс уже начался, то есть упрощенный визовый режим, с одной стороны, отражает нашу дружбу, а с другой, - обусловливает приток туристов. Ежегодно из Азербайджана в Иран выезжают сотни тысяч людей, рад, что в последнее время увеличилось число туристов, приезжающих из Ирана в Азербайджан.

Если в 2016 году приехало 240 тысяч граждан Ирана, то в прошлом году эта цифра достигла 360 тысяч. То есть, конечно, здесь играет роль множество факторов. В первую очередь, ирано-азербайджанские дружественные, братские отношения, наши очень сильные исторические связи, политические связи, и сегодня мы демонстрируем миру пример очень позитивного соседства. Эти факторы играют свою роль, в то же время, свободный режим въезда и выезда обусловливает приток туристов", - сказал Ильхам Алиев.