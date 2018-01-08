В прошлом году число прибывших в Азербайджан иностранных граждан увеличилось на 20%

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ По сравнению с последними 5 годами в 2017 году наблюдался рост числа иностранных граждан, приехавших в страну.

Об этом сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году число иностранцев, прибывших в нашу страну, увеличилось на 449 215 человек (20%) и составило 2 691 998 человек. Это самый высокий показатель, наблюдаемый до сих пор.

Из них 853 082 человека - граждане Российской Федерации, 537 710 - Грузии, 362 597 - Ирана, 301 553 - Турции, 102 360 - Объединенных Арабских Эмиратов, 62 454 - Ирака, 57 756 - Украины, 33 273 - Саудовской Аравии, 381 213 - граждане других стран. Иностранных граждан больше всего приехало в июле - 313 515 человек.

В общем количестве приехавших в нашу страну в прошлом году иностранных граждан больше всего был удельный вес граждан России, Грузии, Ирана, Турции и ОАЭ, который составил 31,6 %, 19.9 %, 13.4 %, 11.2 % и 3.8 % соответственно.

В 2017 году основные темпы роста продемонстрировали Иран, ОАЭ, Россия и Саудовская Аравия.

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, из Саудовской Аравии приехало иностранных граждан в 4.5 раза больше, из Омана - 7.4 раза, из ОАЭ - 1.9 раз, Ирана - 1.4 раза, Индии - 2.3 раза больше. Однако в числе граждан, прибывших в Азербайджан из Турции, наблюдалось снижение на 11 790 человек, но наблюдался рост числа приехавших из Европы, Ближнего Востока и Персидского Залива, Азии, Африки, Америки.