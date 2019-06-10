В прошлом году Азербайджан посетили 800 тысяч туристов из России

В прошлом году Азербайджан посетили 800 тысяч российских туристов.

"В 2018 году 800 тысяч российских туристов посетили Азербайджан, это означает, что Азербайджан становится привлекательным местом для России. В Москве открыто представительство Азербайджана по туризму, налаживается взаимодействия", - сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Он отметил, что также налаживаются авиасообщения между городами обеих стран.

"Идут обсуждения о расширении числа официальных авиаперевозчиков для осуществления перевозок между регионами нашей страны и Азербайджаном", - сказал он.

Касаясь открытия круизного сообщения на Каспии, посол отметил, что в данном направлении "ведутся подготовительные работы".