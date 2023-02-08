В прошлом году Азербайджан посетили более 92 тыс. граждан России

В прошлом году Азербайджан посетили 92,7 тыс. граждан России.

В прошлом году Азербайджан посетили 92,7 тыс. граждан России.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

В 2022 году зарубежные страны посетили 23,2 млн граждан России, из которых 6,9 млн человек выезжали в туристических целях.

За отчетный период в туристических целях россияне преимущественно посетили Турцию (3,7 млн), ОАЭ (909,7 тыс.), Египет (761,5 тыс.), Армению (295,7 тыс.), Таиланд (171,4 тыс.), Узбекистан (131,6 тыс.), Казахстан (113,3 тыс.), Мальдивы (94,5 тыс.), Азербайджан (92,7 тыс.) и Доминиканскую Республику (76,1 тыс.).