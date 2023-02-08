О нас

В прошлом году Азербайджан посетили более 92 тыс. граждан России

В прошлом году Азербайджан посетили более 92 тыс. граждан России В прошлом году Азербайджан посетили 92,7 тыс. граждан России.
Туризм
8 февраля 2023 г. 12:22
В прошлом году Азербайджан посетили более 92 тыс. граждан России

В прошлом году Азербайджан посетили 92,7 тыс. граждан России.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

В 2022 году зарубежные страны посетили 23,2 млн граждан России, из которых 6,9 млн человек выезжали в туристических целях.

За отчетный период в туристических целях россияне преимущественно посетили Турцию (3,7 млн), ОАЭ (909,7 тыс.), Египет (761,5 тыс.), Армению (295,7 тыс.), Таиланд (171,4 тыс.), Узбекистан (131,6 тыс.), Казахстан (113,3 тыс.), Мальдивы (94,5 тыс.), Азербайджан (92,7 тыс.) и Доминиканскую Республику (76,1 тыс.).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycana 92,7 min Rusiya vətəndaşı səfər edib

Самое читаемое

Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
1 февраля 2023 г. 14:03
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
1 февраля 2023 г. 17:37
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на Евровидении 2023, еще не избран
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на "Евровидении 2023", еще не избран
1 февраля 2023 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi