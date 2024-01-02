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В прошлом году Анталия приняла рекордное число туристов

В прошлом году Анталия приняла рекордное число туристов В прошлом году турецкий город Анталия принял 15 млн 689 тыс. 258 иностранных туристов.
Туризм
2 января 2024 г. 18:06
В прошлом году Анталия приняла рекордное число туристов

В прошлом году турецкий город Анталия принял 15 млн 689 тыс. 258 иностранных туристов.

Как сообщает Report, данные приводит Министерство культуры и туризма Турции.

Отмечено, что это рекордное число туристов за всю историю города.

В прошлом году в Анталию больше всего туристов прибыло из России - 3 млн 461 тыс. 762. Это на 14% больше, чем в 2022 году.

Число посетивших турецкий город граждан Германии составило 3 млн 363 тыс. 510 человек. Это на 19% больше по сравнению с 2022 годом.

В прошлом году Анталию также посетили 1 млн 318 тыс. 215 британцев, что на 14,8% больше показателя годом ранее.

В первую десятку стран по количеству посетивших Анталию граждан входят также Нидерланды, Казахстан, Румыния, Чехия, Израиль и Украина.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Antalya rekord sayda turist qəbul edib

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