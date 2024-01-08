В поселках Зыг и Говсаны будут созданы приморские рекреационные центры

К 2040 году в поселках Зыг и Говсаны Сураханского района Баку будут созданы приморские рекреационные центры.

К 2040 году в поселках Зыг и Говсаны Сураханского района Баку будут созданы приморские рекреационные центры.

Как сообщает Report , это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Целью является обеспечить гармоничное развитие прибрежных населенных пунктов и зон отдыха.

Кроме того, в рамках генплана предусмотрено укрепление существующих культурно-ландшафтных ценностей Абшеронского полуострова. Также планируется выделить вблизи крупных населенных пунктов более обширные территории для активного отдыха.

Помимо традиционного пляжного, будет обеспечено развитие и других основных направлений туризма.