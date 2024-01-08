О нас

В поселках Зыг и Говсаны будут созданы приморские рекреационные центры

В поселках Зыг и Говсаны будут созданы приморские рекреационные центры К 2040 году в поселках Зыг и Говсаны Сураханского района Баку будут созданы приморские рекреационные центры.
Туризм
8 января 2024 г. 12:41
В поселках Зыг и Говсаны будут созданы приморские рекреационные центры

К 2040 году в поселках Зыг и Говсаны Сураханского района Баку будут созданы приморские рекреационные центры.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Целью является обеспечить гармоничное развитие прибрежных населенных пунктов и зон отдыха.

Кроме того, в рамках генплана предусмотрено укрепление существующих культурно-ландшафтных ценностей Абшеронского полуострова. Также планируется выделить вблизи крупных населенных пунктов более обширные территории для активного отдыха.

Помимо традиционного пляжного, будет обеспечено развитие и других основных направлений туризма.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Seaside recreational centers to be created in Zigh and Hovsan settlements
Версия на азербайджанском языке Zığ və Hövsan qəsəbələrində dənizkənarı rekreasiya mərkəzləri yaradılacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
7 января 2024 г. 16:40
Назван президент COP29
Назван президент COP29
7 января 2024 г. 15:42
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы
6 января 2024 г. 16:23
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
5 января 2024 г. 12:09
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
4 января 2024 г. 18:20
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
4 января 2024 г. 13:56
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
3 января 2024 г. 11:13
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi