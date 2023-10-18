В Португалии представлены возможности гольф-туризма Азербайджана

На проходящей в Лиссабоне (Португалия) выставке International Golf Travel Market (IGTM) Азербайджанское бюро по туризму проводит работу по продвижению возможностей гольф-туризма Азербайджана.

На проходящей в Лиссабоне (Португалия) выставке International Golf Travel Market (IGTM) Азербайджанское бюро по туризму проводит работу по продвижению возможностей гольф-туризма Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по туризму.

Азербайджан на мероприятии представляют Национальный гольф-клуб и клуб Dreamland Golf.

В рамках выставки посетителям предоставляется подробная информация о гольф-турах и услугах гольф-туризма в Азербайджане, проводятся встречи B2B (business to business) с иностранными турагентами и туроператорами с целью продвижения Азербайджана как направления гольф-туризма.