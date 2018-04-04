В отелях Азербайджана применят стандарт халяльного туризма

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Туристы из Китая и Индии очень интересуются Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом туризма министерства культуры и туризма Айдын Исмиев.

По его словам, число приезжающих из этих стран в Азербайджан туристов растет:

"Для увеличения числа туристов из этих стран проводятся различные пропагандистские работы, представители Азербайджана участвуют в различных международных выставках и конференциях".

По словам А.Исмиева, на данный момент рассматривается вопрос применения в азербайджанских отелях стандарта халяльного туризма:

"На рассмотрение правительства представлен проект документа по применению в азербайджанских отелях стандарта халяльного туризма".