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    В отелях Азербайджана применят стандарт халяльного туризма

    © Report

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Туристы из Китая и Индии очень интересуются Азербайджаном".

    Как сообщает Report, об этом заявил завотделом туризма министерства культуры и туризма Айдын Исмиев.

    По его словам, число приезжающих из этих стран в Азербайджан туристов растет: 

    "Для увеличения числа туристов из этих стран проводятся различные пропагандистские работы, представители Азербайджана участвуют в различных международных выставках и конференциях".

    По словам А.Исмиева, на данный момент рассматривается вопрос применения в азербайджанских отелях стандарта халяльного туризма: 

    "На рассмотрение правительства представлен проект документа по применению в азербайджанских отелях стандарта халяльного туризма".

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