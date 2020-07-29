В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса

Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году.

Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов США, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Всемирная туристская организация отмечает, что количество туристов в результате введенных из-за коронавируса ограничений и практически полного закрытия стран сократилось на 300 миллионов. В период с января по май в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество туристических поездок за границу по всему миру сократилось на 56%. Число поездок в мае по сравнению с маем 2019 года упало на 98%.

Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили отметил необходимость восстановить международный туризм как можно скорее, так как ситуация в туристическом секторе ставит под угрозу миллионы жизней и доходов людей.