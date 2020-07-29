О нас
Report Georgia

В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса

В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году.
Туризм
29 июля 2020 г. 10:21
В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса

Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов США, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году. 

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Всемирная туристская организация отмечает, что количество туристов в результате введенных из-за коронавируса ограничений и практически полного закрытия стран сократилось на 300 миллионов. В период с января по май в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество туристических поездок за границу по всему миру сократилось на 56%. Число поездок в мае по сравнению с маем 2019 года упало на 98%.

Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили отметил необходимость восстановить международный туризм как можно скорее, так как ситуация в туристическом секторе ставит под угрозу миллионы жизней и доходов людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT pandemiya səbəbilə turizm sektorunun itkilərini hesablayıb

Новости партнеров

Самое важное

Иордания отрицает поставки оружия в Армению
Иордания отрицает поставки оружия в Армению
29 июля 2020 г. 10:56
Президент поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
Президент поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
28 июля 2020 г. 13:14
В Азербайджане известный журналист умер от COVID-19
ФотоВ Азербайджане известный журналист умер от COVID-19
28 июля 2020 г. 10:35
Посол Иордании в Азербайджане вызван в МИД из-за продажи оружия Армении
Посол Иордании в Азербайджане вызван в МИД из-за продажи оружия Армении
27 июля 2020 г. 16:49
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Moody's пересмотрел рейтинг Азербайджана
Moody's пересмотрел рейтинг Азербайджана
27 июля 2020 г. 11:35
В Грузии опровергли информацию о перевозке военных автомобилей в Армению
В Грузии опровергли информацию о перевозке военных автомобилей в Армению
26 июля 2020 г. 17:11
В Азербайджане количество зараженных превысило 30 тысяч
В Азербайджане количество зараженных превысило 30 тысяч
26 июля 2020 г. 17:03
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу
26 июля 2020 г. 13:59
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
24 июля 2020 г. 16:43

Последние новости

11:23
Хитроу планирует начать тестировать пассажиров на СOVID-19 Туризм
11:17
В Бангладеш в полицейском участке прогремел взрыв Другие страны
11:02
В Грузии еще 10 человек заразились COVID-19 В регионе
10:59
ФотоВ Гобустане состоялось открытие больницы модульного типа для лечения больных COVID-19 Внутренняя политика
10:56
В Гяндже 27-летний парень погиб, упав с высоты Происшествия
10:56
Иордания отрицает поставки оружия в Армению Внешняя политика
10:50
Президент Ильхам Алиев прибыл в Гобустанский район Внутренняя политика
10:47
ФотоБакинская полиция о соцбезопасности на выпускных экзаменах Происшествия
10:45
В Казахстане продлили карантинные меры В регионе
10:30
ВС Армении нарушили перемирие 65 раз Нагорно-карабахский конфликт
10:26
ФотоВице-губернатор Калифорнии осудила зверства против азербайджанцев в Лос-Анджелесе Внешняя политика
10:21
В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса Туризм
10:01
Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей В регионе
09:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2020) Финансы
09:37
Из Грузии эвакуируют еще 250 азербайджанцев Внешняя политика
Вся новостная лента