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В ООН назвали сроки восстановления туризма после пандемии

В ООН назвали сроки восстановления туризма после пандемии Туризму может понадобиться около четырех лет на восстановление после финансового ущерба.
Туризм
18 мая 2021 г. 20:49
В ООН назвали сроки восстановления туризма после пандемии
Зураб Пололикашвили

Туризму может понадобиться около четырех лет на восстановление после финансового ущерба.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

Он отметил, что в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%. При этом из-за карантинных ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Также эпидемия лишила работников сферы туризма от 100 до 120 млн рабочих мест.

По словам Пололикашвили, влияние коронавируса продолжается и в 2021 году, так как обнаружение новых штаммов спровоцирует введение новых ограничений по всему миру.

По данным Всемирной туристской организации ООН, в 2021 году число туристов должно возрасти на 22–55%.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов США за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса и связанных с ним ограничений.

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