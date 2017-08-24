В октябре в Баку пройдет выставка подарков

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Дебютная для Азербайджана выставка "Подарки" (Gift Fair-2017) пройдет с 27 по 28 октября в Баку.

Как сообщили Report в компании Caspian Event Organiser, выставка станет витриной индустрии, предлагая широкий выбор всех видов подарков, в том числе VIP уровня, товаров и услуг для организации и проведения торжеств, предметов интерьерного дизайна и многое другое.

В течение двух дней выставка предоставит исключительную возможность ознакомиться с широким ассортиментом высококачественной продукции и тенденциями развития данной отрасли. Участниками выставки станут компании, занятые в сфере организации праздников, свадебных и предсвадебных мероприятий, изготовления кондитерских изделий и изделий ручной работы. На выставке Gift Fair-2017 будет представлен "Премиум сектор", который ориентирован на компании, бутики и туристические агентства, предлагающие элитные услуги и товары с целью установить новые контакты и укрепить уже существующие связи с VIP – клиентами.

Кроме того, 6 октября в Baku Expo Center запланировано проведение международных выставок образования (Education) и карьеры (Career). Выставки проходят при поддержке министерства образования Азербайджана. Вниманию посетителей будут предложены программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также второго высшего образования и МВА, курсы делового иностранного языка, стажировки, тренинги, дошкольное образование. 11-я Азербайджанская международная выставка Career отразит тенденцию увеличивающегося спроса в стране на ценные кадры. Среди участников выставки - компании Azersun, Gilan Holding, JTI и другие, которые представят как вакансии, так и специальные образовательные программы для молодежи.

С 14 по 16 ноября пройдет 8-я Азербайджанская международная выставка в oбласти охраны окружающей среды (Caspian Ecology-2017). По традиции завершит выставочный сезон Азербайджанская международная выставка и конференция "Телекоммуникации и информационные технологии" (Bakutel), которая пройдет с 5 по 8 декабря.