В октябре пройдет международная выставка Aquatherm Baku 2017

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ С 18 по 21 октября в Бакинском Экспо-центре пройдет 10-я Юбилейная международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия" (Aquatherm Baku 2017).

Как сообщил Report основной организатор выставки - компания Iteca Caspian, выставка в этом году соберет компании из Азербайджана, Ирана, Италии, Китая, Кувейта, Турции, Франции и других стран. На данный момент в списке участников выставки такие компании, как Euroclima, Yusiko, BestTechniK, Azertexnolayn, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret, Egeplast Ege Plastik, Turan Makinе, Termo ISI, Polimart, Ultratek, Сумгаитский Технологический Парк, Kaskad – Hidro, Yetsan Pazarlama Isi Sistemleri и другие. В этом году к постоянным участникам выставки присоединились новые компании, среди которых Sabkond (Азербайджан), Termoklimat (Азербайджан), AquaLink (Азербайджан), New Cond (Азербайджан), Crocus Trading (Азербайджан), Daboo Sanat (Иран), Rubinetteria Paffoni (Италия), Coolex (Кувейт), Frisquet (Франция), и другие.

Компании-участники Aquatherm Baku 2017 представят вентиляционные, канализационные системы, гидранты, трубопроводные арматуры, отопительные системы, трубы, фитинги, радиаторы, бойлеры, насосы, а также насосные станции, водонагреватели и многое другое. На выставке будет представлен широкий ассортимент как бытовых, так и промышленных кондиционеров от разных производителей. Также среди новинок будут представлены IT технологии по дистанционному управлению микроклиматом в помещениях. Среди представленных брендов такие как AUX, Arcelik, Alarko, Ecostar, Immergas, Mitsubishi, Sime.

Выставка пройдет при официальной поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK). Организаторами мероприятия являются Iteca Caspian и ITE Group и ее партнеры - EUF (Турция), Caspian Event Management FZ LLC (ОАЭ), ITE China (Китай), активно привлекающие международные компании к участию в азербайджанской выставке.