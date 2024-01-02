В ноябре прошлого года Стамбул посетили более 27 тыс. туристов из Азербайджана

В ноябре прошлого года 27 113 туристов из Азербайджана посетили Стамбул (Турция).

В ноябре прошлого года 27 113 туристов из Азербайджана посетили Стамбул (Турция).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, такие данные приводит Управление культуры и туризма Стамбула.

В ноябре поток туристов в Стамбул составил в общей сложности 1 млн 288 тысяч человек, что на 4% меньше, чем год назад. За отчетный период чаще всех посещали турецкий мегаполис туристы из России (135 696 человек). Далее следуют туристы из Германии (89 810 человек), Ирана (88 727 человек) и США (61 566 человек).

В январе-ноябре 2023 года поток иностранных туристов в Стамбул вырос на 9% - до 16 млн 051 тыс. человек.