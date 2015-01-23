В начале апреля в Баку пройдет международная выставка туризма

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 2-4 апреля в Баку пройдет XIV Международная выставка "Туризм и путешествия" ("AITF-2015"). Как сообщил Report главный организатор выставки компания ITECA Caspian, на выставке "AITF-2015" ожидается участие более 200 компаний, которые представят специальные презентации для азербайджанского рынка. В мероприятии будут участвовать представители Турции, Грузии, Индии, Малайзии, Аргентины, Доминиканской Республики и других стран.

На выставке свои предложения представят авиаперевозчики, туроператоры, национальные туристические организации стран-участниц, гостиничные сети, санатории, пансионаты, лечебно-оздоровительные и SPA-центры, спортивные и экологические туристические объекты.

Отметим, что 2-3 апреля выставка будет открыта для профессионалов туристической индустрии, 4 апреля - для всех желающих.