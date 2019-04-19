В монастырском комплексе Кешикчидаг могут создать музей под открытым небом

В Тбилиси состоялась международная конференция, посвященная стратегии развития расположенного на границе с Азербайджаном монастырского комплекса Давид-Гареджи (Кешикчидаг).

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие было организовано Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии, грузинским представительством организации по сохранению культурного наследия Europa Nostra и Национальным научным фондом им.Шота Руставели.

На конференции была обсуждена концепция создания в монастырском комплексе Давид-Гареджи музея под открытым небом, даны рекомендации по восстановлению и развитию памятника.

Основной целью мероприятия было поддержать изучение монастырского комплекса на международном уровне, найти пути решения проблем, с которыми сталкивается памятник культурного наследия, просмотреть стратегию развития и план деятельности.

На конференции приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михеил Гиоргадзе, международные эксперты, представители организации Europa Nostra и др.

Отметим, что в январе минувшего года Кешикчидаг был внесен организацией Europa Nostra в список памятников, находящихся в опасности. Эксперты организации при посещении комплекса дали рекомендации и подготовили план деятельности.

Комплекс включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организация Europa Nostra – европейская федерация, занимающаяся деятельностью по сохранению культурного наследия. Охватывающая 42 страны организация была учреждена в Париже в 1963 году.