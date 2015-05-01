В Милане открывается выставка EXPO-2015

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Всемирная универсальная выставка EXPO-2015 открывается сегодня в Милане. Как сообщает Report, в выставке принимают участие 145 стран. EXPO-2015 пройдет под девизом "Накормить планету. Энергия жизни" и посвящена вопросам продовольственной безопасности, развития сельскохозяйственных технологий, охране окружающей среды и экономии природных ресурсов.

На территории выставочной деревни построены 52 национальных павильона, в том числе павильон Азербайджана. Павильон выполнен в виде двух огромных стеклянных сфер, в которых разместятся экспозиции, открывающие гостям различные аспекты климатических, культурных, гастрономических и географических особенностей Азербайджана. Строительство геометрического павильона площадью 887 кв. м выполнено по проекту, который был разработан и осуществлен при поддержке Центра Гейдара Алиева.

Ожидается, что в течение полугода выставку EXPO-2015 посетят до 20 млн. человек. До настоящего момента, по данным организаторов, продано около 10 млн. билетов.

Организация выставки обошлась в 1,3 млрд. евро, из них почти 1 млрд. составили инвестиции стран в строительство национальных павильонов. Доходы от рекламы и продажи билетов, как ожидается, достигнут суммы в 800 млн. евро.

Выставка продлится до 31 октября.

Отметим, что с 30 апреля в Милане также проходят акции, участники которой протестуют против слишком большой суммы, затраченной на организацию мероприятия.