В Мадриде утвердили проведение 71-го заседания Европейской региональной комиссии ЮНВТО в Баку

В Мадриде подписано соглашение о проведении 71-го заседания Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН в Баку 4-6 июня.

В Мадриде подписано соглашение о проведении 71-го заседания Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН в Баку 4-6 июня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Соглашение подписано на полях международной туристической выставки FITUR в испанской столице, где принимает участие также делегация из Азербайджана.

Документ утвердили глава агентства Фуад Нагиев и генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

В рамках встречи Азербайджан также выдвинул свою кандидатуру в члены Исполнительного совета ЮНВТО на 2025–2029 годы, стороны обсудили совместные действия в рамках декларации Глазго и участие страны в конкурсе "Лучшее туристическое село".

Напомним, решение о проведении 71-го заседания в Баку было принято в апреле прошлого года в Тиране, где проходила 70-я встреча региональной комиссии.