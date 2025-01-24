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В Мадриде утвердили проведение 71-го заседания Европейской региональной комиссии ЮНВТО в Баку

В Мадриде утвердили проведение 71-го заседания Европейской региональной комиссии ЮНВТО в Баку В Мадриде подписано соглашение о проведении 71-го заседания Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН в Баку 4-6 июня.
Туризм
24 января 2025 г. 12:53
В Мадриде утвердили проведение 71-го заседания Европейской региональной комиссии ЮНВТО в Баку

В Мадриде подписано соглашение о проведении 71-го заседания Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН в Баку 4-6 июня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Соглашение подписано на полях международной туристической выставки FITUR в испанской столице, где принимает участие также делегация из Азербайджана.

Документ утвердили глава агентства Фуад Нагиев и генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

В рамках встречи Азербайджан также выдвинул свою кандидатуру в члены Исполнительного совета ЮНВТО на 2025–2029 годы, стороны обсудили совместные действия в рамках декларации Глазго и участие страны в конкурсе "Лучшее туристическое село".

Напомним, решение о проведении 71-го заседания в Баку было принято в апреле прошлого года в Тиране, где проходила 70-я встреча региональной комиссии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda BMT Turizmin Avropa üzrə Regional Komissiyasının iclası keçiriləcək

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