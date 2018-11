В Лондоне состоялась презентация нового туристического бренда Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Лондон. 6 ноября. REPORT.AZ/ В столице Великобритании Лондоне состоялась презентация нового национального туристического бренда Азербайджана "Take another look".

Как сообщает лондонское бюро Report, бренд был представлен Азербайджанским туристическим бюро в рамках Всемирной туристической выставки (WTM) на арене "Excel London". На презентации приняли участие представители ведущих туристических компаний, различных медиа органов.

Исполнительный директор туристического бюро Флориан Сенгстчмид (Florian Sengstschmid) рассказал о важности налаживания новых партнерств. Он коснулся важности совместной работы с мировыми медиа и новыми туристическими компаниями.

После директор бюро по брендам и маркетингу Фидан Алиева представила новый туристический бренд Азербайджана и его лого. Рассказывая о культуре и истории Азербайджана, она отметила, что страна имеет много возможностей: "Наша культура, люди, исторические красоты всегда привлекают людей. Создавая новый бренд, нашей целью было выявить еще одну красоту Азербайджана".

Заместитель главного исполнительного директора туристического бюро Бахруз Аскеров рассказал представителям медиа и туристических компаний о международных соревнованиях в Шеки, Шамахы и других туристических городах Азербайджана, в стране. "Мы также решили в 2018-2019 годах открыть представительства Азербайджанского туристического бюро в Германии, России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Китае, Великобритании, Южной Корее и Франции", - отметил Б.Аскеров.

Отметим, что Всемирная туристическая выставка проводится 5-7 ноября на арене "Excel London".

Айтен Аббаслы