В Копенгагене появился плавучий остров для барбекю

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Архитекторы из датской дизайн-студии Fokstrot создали плавучий остров, который перемещается по каналам Копенгагена, любой желающий может попасть на него, отдохнуть и сделать барбекю.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает TheMindCircle.

Плавучая платформа площадью 20 квадратных метров сделана из липы.

Она является частью более крупного проекта по размещению таких островов на каналах Копенгагена. Они станут открытой для всех досуговой и развлекательной зоной.