В Китае откроется официальный туристический офис Азербайджана

14:54

Азербайджан до конца текущего года планирует открыть официальный туристический офис в Китае.

Об этом Report заявил исполняющий обязанности главы Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, китайский рынок является одним из приоритетных направлений на перспективу: "По таким вопросам решения принимаются на уровне руководства страны, подписываются международные соглашения и даются поручения для туристической отрасли. В настоящее время дорабатываются технические и финансовые вопросы, и до конца года в Китае планируется открыть официальный туристический офис Азербайджана".

Гулузаде отметил, что в рамках стратегии China Ready готовятся специальные гиды для китайских туристов, а также ведется работа над адаптированными под них онлайн-платформами и печатной продукцией.

"Все это показывает, насколько серьезно Азербайджан относится к китайскому рынку. В настоящее время наш туристический офис работает в Израиле (Тель-Авив) и России (Москва). В ближайшее время также откроется офис в Турции (Стамбул). Следующим направлением станет Китай", - добавил он.