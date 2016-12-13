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    В Китае откроется международная выставка садоводства

    На выставку приглашены и азербайджанские предприниматели

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Китае пройдет международная выставка садоводства под названием "Зеленая жизнь, лучшая жизнь" (“Yaşıl həyat, daha yaxşı həyat”).

    Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций ("Azpromo"), предстоящая в Пекине выставка продлится с 29 апреля по 7 октября 2019 года.

    На выставку приглашены задействованные в различных сферах азербайджанские предприниматели.

    Для получения подробной информации можно обратиться в "Azpromo". 

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