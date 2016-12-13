В Китае откроется международная выставка садоводства

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Китае пройдет международная выставка садоводства под названием "Зеленая жизнь, лучшая жизнь" (“Yaşıl həyat, daha yaxşı həyat”).

Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций ("Azpromo"), предстоящая в Пекине выставка продлится с 29 апреля по 7 октября 2019 года.

На выставку приглашены задействованные в различных сферах азербайджанские предприниматели.

Для получения подробной информации можно обратиться в "Azpromo".