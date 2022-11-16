В Казахстане рассказали о возможностях зимнего и лечебного туризма Азербайджана

14-16 ноября Бюро по туризму Азербайджана организовало семинары в казахстанских городах Алматы и Астана с целью продвижения возможностей зимнего и лечебного туризма нашей страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро по туризму Азербайджана.
Из Казахстана в Азербайджан в осуществляются туристические поездки в Баку на выходные, а также на лечебные курорты и зимние горнолыжные комплексы. В настоящее время существуют прямые рейсы в Баку из Алматы и Актау.
В январе-октябре текущего года Азербайджан посетили 25 434 гражданина Казахстана, что в 5,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.