В Казахстане рассказали о возможностях зимнего и лечебного туризма Азербайджана

С целью продвижения продуктов зимнего и лечебного туризма Азербайджана 14-16 ноября Бюро по туризму Азербайджана организовало семинары в казахстанских городах Алматы и Астана.

14-16 ноября Бюро по туризму Азербайджана организовало семинары в казахстанских городах Алматы и Астана с целью продвижения возможностей зимнего и лечебного туризма нашей страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро по туризму Азербайджана.

Из Казахстана в Азербайджан в осуществляются туристические поездки в Баку на выходные, а также на лечебные курорты и зимние горнолыжные комплексы. В настоящее время существуют прямые рейсы в Баку из Алматы и Актау.

В январе-октябре текущего года Азербайджан посетили 25 434 гражданина Казахстана, что в 5,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.