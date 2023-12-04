В Карабахском университете будут обучать по специальностям, связанным с туризмом

В новом Карабахском университете, который планируется построить в Ханкенди, будут обучать по специальностям, связанным с туризмом.

В новом Карабахском университете, который планируется построить в Ханкенди, студенты смогут получить образование по специальностям, связанным с туризмом.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на I встрече специализирующихся на туризме образовательных учреждений стран ОЭС в Баку.

"В настоящее время в ведении агентства находятся три учебных заведения, где обучают по специальностям в сфере туризма - университет, колледж и профессионально-техническое училище. В целом же в Азербайджане образование в сфере туризма дают в 17 высших учебных заведениях", - отметил он.

Нагиев напомнил, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Карабахского университета в городе Ханкенди. По его словам, в этом вузе в числе прочих студентов будут обучать по специальностям, связанным со сферой туризма.