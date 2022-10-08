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В Карабахе создадут современные спа-центры

В Карабахе создадут современные спа-центры "Одной из наших главных целей является создание в Карабахе новых термальных городов, говоря современным языком, современных спа-центров".
Туризм
8 октября 2022 г. 12:37
В Карабахе создадут современные спа-центры

"Одной из наших главных целей является создание в Карабахе новых термальных городов, говоря современным языком, современных спа-центров".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Госагентства по туризму Эльгюн Джавадов на проходящей в Нафталане международной научно-практической конференции "Нафталан - источник синергии здоровья и туризма: новые реалии в регионе".

"В этом отношении оздоровительный туризм в Нафталане - это большой опыт для нас. Наша главная цель как агентства - дальнейшее развитие использования нафталанской нефти, повышение качества услуг", - отметил он.

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Версия на английском языке Modern SPA centers to be created in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Qarabağda müasir SPA mərkəzləri yaradılacaq

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