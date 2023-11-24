О нас

В Карабахе и Восточном Зангезуре имеется потенциал для развития многих видов туризма

В Карабахе и Восточном Зангезуре имеется потенциал для развития многих видов туризма Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы обладают большим потенциалом для развития новых видов туризма, в том числе зимнего, активного, культурно-исторического, оздоровительного и гастрономического.
Туризм
24 ноября 2023 г. 17:13
В Карабахе и Восточном Зангезуре имеется потенциал для развития многих видов туризма

Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы обладают большим потенциалом для развития новых видов туризма, в том числе зимнего, активного, культурно-исторического, оздоровительного и гастрономического.

Об этом рассказал Report советник председателя Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Музаффар Агакеримов.

По его словам, по мере расширения использования туристического потенциала освобожденных от оккупации территорий будет расти потребность в местных кадрах: "Сегодня наблюдается значительный прогресс в подготовке кадров в гостиничном секторе. Раньше у нас было очень мало учебных заведений в этом направлении. За последние 20-30 лет количество этих учебных заведений увеличилось. Среди них можно особо отметить профессиональные школы в Исмаиллы, Габале, Гусаре и Шеки, и колледж в Мингячевире", - сказал он.

Агакеримов отметил, что деятельность кафедр, факультетов туризма в Азербайджанском университете туризма и менеджмента, Бакинском государственном университете, Западном университете, Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств безусловно вносит вклад в развитие данной отрасли.

Представитель ATAA отметил, что в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах должны быть построены десятки новых отелей. Считаем, что и Карабах, и Восточный Зангезур займут важное место в развитие туризма в Азербайджане, сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda inkişaf potensialı olan turizm növləri açıqlanıb

Другие новости из категории

Тюркские страны создадут альянс горнолыжных курортов
ФотоТюркские страны создадут альянс горнолыжных курортов
24 ноября 2023 г. 13:33
Китай анонсировал увеличение срока безвизовых поездок для граждан шести стран
Китай анонсировал увеличение срока безвизовых поездок для граждан шести стран
24 ноября 2023 г. 12:51
Азербайджан и Катар обсудили расширение туристических связей
ФотоАзербайджан и Катар обсудили расширение туристических связей
24 ноября 2023 г. 12:29
Туристические возможности Азербайджана представлены в Турции
Туристические возможности Азербайджана представлены в Турции
23 ноября 2023 г. 11:42
Азербайджан демонстрирует возможности туризма на международной выставке в Катаре
ФотоАзербайджан демонстрирует возможности туризма на международной выставке в Катаре
21 ноября 2023 г. 16:43
Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Узбекистане
ФотоТуристические возможности Азербайджана демонстрируются в Узбекистане
16 ноября 2023 г. 17:46
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали меморандум о взаимопонимании
ФотоAZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали меморандум о взаимопонимании
16 ноября 2023 г. 13:04
Азербайджан подписал с китайскими партнерами меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма
ФотоАзербайджан подписал с китайскими партнерами меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма
16 ноября 2023 г. 10:54
Поток туристов в Японию впервые превысил показатели перед пандемией
Поток туристов в Японию впервые превысил показатели перед пандемией
15 ноября 2023 г. 12:22
Представители зарубежных СМИ и туроператоры ознакомились с возможностями орнитологического туризма Азербайджана
ФотоПредставители зарубежных СМИ и туроператоры ознакомились с возможностями орнитологического туризма Азербайджана
14 ноября 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi