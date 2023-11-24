В Карабахе и Восточном Зангезуре имеется потенциал для развития многих видов туризма

Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы обладают большим потенциалом для развития новых видов туризма, в том числе зимнего, активного, культурно-исторического, оздоровительного и гастрономического.

Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы обладают большим потенциалом для развития новых видов туризма, в том числе зимнего, активного, культурно-исторического, оздоровительного и гастрономического.

Об этом рассказал Report советник председателя Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Музаффар Агакеримов.

По его словам, по мере расширения использования туристического потенциала освобожденных от оккупации территорий будет расти потребность в местных кадрах: "Сегодня наблюдается значительный прогресс в подготовке кадров в гостиничном секторе. Раньше у нас было очень мало учебных заведений в этом направлении. За последние 20-30 лет количество этих учебных заведений увеличилось. Среди них можно особо отметить профессиональные школы в Исмаиллы, Габале, Гусаре и Шеки, и колледж в Мингячевире", - сказал он.

Агакеримов отметил, что деятельность кафедр, факультетов туризма в Азербайджанском университете туризма и менеджмента, Бакинском государственном университете, Западном университете, Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств безусловно вносит вклад в развитие данной отрасли.

Представитель ATAA отметил, что в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах должны быть построены десятки новых отелей. Считаем, что и Карабах, и Восточный Зангезур займут важное место в развитие туризма в Азербайджане, сказал он.