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    В Камбодже появилось кафе, где можно пить кофе со змеями и скорпионами

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Кафе открылось в столице страны – городе Пномпень и сразу стало популярным.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, гости заведения могут заказать себе чай или кофе и выпить напиток в обнимку с рептилией. 

    Владелец кафе говорит, что при помощи такой необычной услуги просто хотел доказать, что змеи и игуаны – очень милые, люди просто "не правильно их поняли".

    Вдоль стен в кафе расположены аквариумы с рептилиями, откуда их может взять любой желающий – для фотосессии или приятной компании. При этом плата за вход с гостей не взимается — только за еду и напитки.

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