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В какие страны можно поехать без наличия паспорта о вакцинации?

В какие страны можно поехать без наличия паспорта о вакцинации? Сняты связанные с пандемией ограничения и требования для въезда во многие страны.
Туризм
9 июня 2022 г. 19:23
В какие страны можно поехать без наличия паспорта о вакцинации?

Сняты связанные с пандемией ограничения и требования для въезда во многие страны.

Об этом Report сообщил эксперт по туризму Рахман Гулиев.

По его словам, для въезда в некоторые европейские страны паспорт о вакцинации не требуется:

“Начался период реабилитации туристического сектора. В связи с открытием авиарейсов после массовой вакцинации были сделаны определенные уступки в правилах въезда в страны. Европейские страны, за исключением Франции, Германии, Италии, Испании, принимают все паспорта о вакцинации, зарегистрированные ВОЗ. В Европе ежедневно снимаются карантинные ограничения и обновляются правила. Венгрия и Литва больше не требуют от туристов вакцины или ПЦР-тесты. В Германии в настоящее время работают над новыми правилами, и в ближайшие дни все запреты будут сняты”.

"ПЦР-тестирование не требуется для въезда в Объединенные Арабские Эмираты при наличии паспорта о вакцинации. В большинстве стран Персидского залива, таких как Иран, Иордания, Индонезия и Малайзия, ПЦР-тестирование также не требуется при наличии вакцинного паспорта. Однако те, у кого нет паспорта о вакцинации, должны в обязательном порядке сдать ПЦР-тест", - заявил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Hansı ölkələrə vaksin pasportu olmadan getmək mümkündür?

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