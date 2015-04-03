​В июне откроется авиарейс по маршруту Баку-Подгорица

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В этом году снова откроется чартерный рейс Баку-Подгорица (Черногория). Полеты будут осуществляться с 25 июня по 3 сентября. Как сообщили Report в туристической фирме, которая будет осуществлять авиарейсы, в летний период туристическая поездка на неделю в Черногорию на 2 человека обойдется чуть больше 2 тыс. евро. В эту стоимость входит авиабилет (в оба конца), трансфер, страховка, проживание в отеле и пропитание по выбору туриста.

Отметим, что в последние годы Черногория отменила визовый режим на летний период для граждан Азербайджана. Этот порядок применим только для туристических поездок. Граждане Азербайджана, прибывшие в страну в качестве туриста, могут находится в ней без визы 30 дней.