​В июле Грузию посетили более 160 тысяч граждан Азербайджана

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В июле 2015 года Грузию посетили 140,4 тысяч граждан России - на 6,6% больше по сравнению с июлем прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщил информационно-аналитический департамент МВД Грузии в понедельник.

Лидируют по числу визитов в Грузию этим летом граждане Армении – в июле из соседней страны приехали 180,1 тысяч человек, на 11,9% больше по сравнению с прошлым годом.

На втором месте - приезжие из Азербайджана – 160, 3 тысяч человек (рост 7,9%).

На третьем месте по числу приезжих в Грузию – Турция, в июле 2015 года Грузию посетили 152,2 тысяч граждан этой страны, что на 12% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Россия занимает четвертое место по числу визитеров в Грузию.

Всего Грузию в июле посетили 737,696 тысяч человек.