В Италии пропагандируются возможности гастротуризма Азербайджане

При поддержке Государственного агентства по туризму с 25 по 26 сентября на гастрономическом фестивале «Terra Madre Salone del Gusto», который проходит в Турине (Италия), представлены возможности гастротуризма Азербайджана. Об этом Report сообщили в аг

При поддержке Государственного агентства по туризму с 25 по 26 сентября на гастрономическом фестивале «Terra Madre Salone del Gusto», который проходит в Турине (Италия), были представлены возможности гастротуризма Азербайджана.



Об этом Report сообщили в агентстве.



При участии представителей Азербайджанского бюро туризма и Азербайджанского национального кулинарного центра на национальном стенде нашей страны на фестивале представлена информация о туристическом маршруте «Slow Food» по горам Большого Кавказа, внедрение модели «Slow Food» в гастрономическом туризме и шаги, предпринятые для защиты местного биоразнообразия.



На фестивале также представлены меню на основе каталога «Корабль вкуса».



В рамках мероприятия при участии главы Азербайджанского национального кулинарного центра Орхана Садыгова, генерального директора Бюро туризма Азербайджана Флориана Зенгстшмида и директора брюссельского офиса международной организации «Slow Food International» Марты Мессы было подписано соглашение по сотрудничеству, направленному на постоянное развитие философии и элементов «Slow Food» в Азербайджане и расширение взаимных связей.



На фестивале заведующая сектором управления гастрономическим туризмом Азербайджанского бюро туризма Сакина Аскерова провела семинар по национальному меню «Корабль вкуса».



На фестивале «Terra Madre Salone del Gusto», который считается крупнейшим гастрономическим мероприятием в мире, представлены 130 стран.



Мероприятие с миллионом посетителей было организовано международной организацией «Slow Food International» при поддержке Министерства иностранных дел Италии.