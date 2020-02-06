В Италии оценили потери в турбизнесе от коронавируса

Страх перед распространением нового типа коронавируса грозит нанести туриндустрии Италии ущерб в размере как минимум в 1,6 миллиарда евро и потерями более 13 миллионов клиентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина.

"И это весьма консервативные оценки. Если психоз продолжится, потери будут еще более ощутимыми", - отметил руководитель одного из крупнейших в Италии объединений предпринимателей, работающих в области туризма.

Оптимистический сценарий развития ситуации предусматривает сокращение числа китайских туристов, приезжающих на Апеннины, на 30% (на 1,6 миллиона человек), и снижение количества гостей из других стран на 6% (на 11,6 миллиона человек). Эксперты полагают, что наиболее серьезно при этом пострадают столичная область Лацио, Тоскана, Венето и Ломбардия.

В свою очередь президент Итальянской федерации предпринимателей гостиничного бизнеса и туризма (Federalberghi) Бернабо Бокка заявил, что распространение коронавируса уже нанесло сильный удар по национальному турбизнесу. По его словам, отельеры ежедневно регистрируют многие сотни отказов от бронирования отелей, прежде всего, в городах, представляющих первостепенный интерес для китайских туристов, — в Риме, Милане, Флоренции и Венеции.

На прошлой неделе в Италии было выявлено заражение коронавирусом двух китайских туристов, которые сейчас проходят лечение в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, в связи с чем в стране было принято решение ввести на полгода режим чрезвычайного положения в стране.