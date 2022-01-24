В Испании пропагандируется туристический потенциал Азербайджана

На прошедшей с 19 по 23 января в Мадриде туристической выставке FITUR при организации Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму был представлен туристический потенциал Азербайджана.

На прошедшей с 19 по 23 января в Мадриде туристической выставке FITUR при организации Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму был представлен туристический потенциал Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

Сообщается, что на выставке, которая считается одним из крупнейших туристических мероприятий испаноязычных стран, состоялось 45 встреч в формате B2B с рядом туроператоров и турагентств Испании, Португалии, Латинской Америки, а также авиа- и рекламных компаний.

На выставке представители Международной туристической индустрии были проинформированы о потенциале Азербайджана в сфере виноделия и горного туризма, а также о туристических возможностях освобожденных территорий.

В рамках встреч достигнута договоренность о тренингах в формате вебинаров с туристическими агентствами из Испании и Латинской Америки.