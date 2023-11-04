В исмаиллинском селе Сулут открылся туристический центр

В селе Сулут Исмаиллинского района состоялась церемония открытия туристического центра

В селе Сулут Исмаиллинского района состоялась церемония открытия туристического центра.

Как сообщает Report, главной целью открытия центра является развитие сельского и гастрономического туризма, знакомство туристов с историей села и расположенными в его окрестностях историческими памятниками.

В мероприятии приняли участие представители туристического сектора и медиа, травел-блогеры, местные гиды.

Горное село Сулут расположено в 45 километрах от города Исмаиллы у подножия гор Большого Кавказа. Сулут - одно из старейших сел Исмаиллинского района. В ходе раскопок на его территории были обнаружены богатые образцы материальной культуры, в том числе глазурованная керамика, медные и серебряные монеты, в основном, относящиеся к XIII-XV векам. Сулут и его окрестности богаты историческими памятниками, среди которых – крепость Харам (крепость "Сорока комнат") XVI-XVIII века, памятник Бузхана и крепость Фит конца XVIII – начала XIX, крепостная стена Хиряки, родник Гасыма XIX века.

Участников мероприятия вначале ознакомили с историей села, затем повели по одной из туристических троп, на пути следования которой расположены памятник Бузхана, развалины древней мечети, крепость "Сорока комнат". Протяженность всего маршрута составляет 10 км.

По словам руководителя проекта Фуада Расулова, небольшое малонаселенное село Сулут имеет огромный потенциал для развития туризма: "В 2021 году было закончено строительство новой асфальтированной дороги, благодаря чему поток туристов в село увеличился. Само село очень аутентичное, примечательно не только своими живописными пейзажами, но и древней историей, здесь имеются старые кладбища, деревья возрастом 300-400 лет, исторические объекты, развалины крепостей. Мы включили село в маршрут хайкинга (пеший туризм), и стараемся привлекать больше иностранных туристов. В этом году у нас были гости из России, Израиля, Австралии, ЮАР".

Он рассказал, что от села Сулут отходят несколько интересных маршрутов различной сложности: "На сегодняшний день есть 4 маршрута, по которым мы можем повести людей со средней подготовкой, городских жителей, непривычных к горным тропам. Однако здесь также много сложных, в том числе многодневных маршрутов, например, от села Сулут до села Лахыдж и оттуда к Бабадагу, от Сулута до Шамахы и Пиркули, можно организовать хайкинг до водопадов, или расположенного неподалеку знаменитого родника Бузбулаг, который замерзает летом и течет зимой. Все зависит от подготовленности группы".

Помимо представителей центра, туристов сопровождают гиды из числа местных жителей, прошедших тренинги. Привлечение жителей села способствует поддержке занятости сельских жителей, поскольку участие в организации пеших туров является для них дополнительным источником дохода. Помимо этого, в некоторых сельских домах организуют для туристов домашние обеды, таким образом, иностранцы имеют возможность ознакомиться с местной кухней и приобрести местные домашние продукты, такие как дошабы, варенья, компоты, сушеные яблоки и груши, сумах.

Специалист по туризму отметил, что присутствие местных гидов обязательно еще и потому, что опасность для туристов могут представлять дикие животные: "В этих лесах, помимо шакалов, лисиц, обитают медведи, волки, поэтому присутствие местного гида обязательно, поскольку они прекрасно знакомы с местностью, и знают, где можно ходить, чтобы не столкнуться с дикими животными".

Фуад Расулов также рассказал, что недалеко от села, вдоль реки находятся развалины древнего поселения, где сохранились, в основном, подземные строения: "Также недалеко от реки местами встречаются уцелевшие части фундамента крепостных стен. Нам неизвестно, кто и когда их построил. Здесь очень много неизученных мест, которые ждут своих исследователей".

Хатира Кязимова