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    В Иране пройдут выставки, охватывающие различные сферы

    В течение двух с половиной дней отельные расходы приглашенных на выставки будут оплачены организаторами мероприятия

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ С 24 ноября этого года по 18 февраля 2017 года в Тегеране пройдут выставки, охватывающие различные сферы.

    Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций ("Azpromo").

    В течение двух с половиной дней отельные расходы приглашенных на выставки будут оплачены организаторами мероприятия.

    Для более подробной информации и участия на мероприятии местные предприниматели могут обратиться в "Azpromo" или же в посольство Ирана в Азербайджане (тел.: +99412 4924407/ +99412 4921964). 

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