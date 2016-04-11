​В Иране пройдет международная выставка Iran Plast

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ С 13 по 17 апреля в Тегеране (Иран) пройдет международная выставка Iran Plast. Как передает Report со ссылкой на Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo), желающие принять участие на выставке представители деловых кругов Азербайджана после утверждения их участия коммерческим атташе посольства Ирана в Азербайджане могут воспользоваться услугами гостиницы, внутреннего транспорта, перевода и страхования в Иране.

Отметим, что на выставке примут участие многочисленные иранские и зарубежные компании, специализирующиеся в нефтехимической отрасли и производстве пластиковых изделий.