В Ираке откроется выставка по энергетике, строительству и экономике

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке компаний "Торговые услуги и выставки" и "Ас-Сагр Аль-Захаби" в Ираке откроется I Международная выставка Аль-Мусанна по энергетике, строительству и экономике.

Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций ("Azpromo"), выставка пройдет 25-28 декабря. На выставку приглашены задействованные в соответствующих областях предприниматели.

Желающие получить более подробную информацию или же участвовать на мероприятии могут обратиться в "Azpromo".