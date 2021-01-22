В Индонезии продлен запрет на въезд иностранцев

Исключение — пассажиры с уже активированными разрешениями на пребывание, дипломаты и обладатели служебных виз

Власти Индонезии продлили до 8 февраля запрет на въезд иностранных граждан.

Как передает Report, об этом сообщает АТОР.

Зарубежным гостям было запрещено посещать страну до 28 января. Исключение составляют пассажиры с уже активированными разрешениями на пребывание, дипломаты и обладатели служебных виз.

"Индонезия продлевает запрет на въезд для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение коронавируса", – сообщил министр-координатор по экономическим вопросам, председатель комитета по реагированию на COVID-19 и восстановлению экономики Эйрлангга Хартарто.

Также до 8 февраля действуют ограничения на общественную деятельность на островах Ява и Бали.

В настоящее время прямого авиасообщения между Россией и Индонезией нет. Немногочисленные россияне, которые приезжали в страну по бизнес-визе, использовали, в основном, стыковочные рейсы через Дубай. Но с 1 января попасть в это государство, заявив о деловых целях визита также невозможно.