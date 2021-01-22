О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индонезии продлен запрет на въезд иностранцев

В Индонезии продлен запрет на въезд иностранцев Исключение — пассажиры с уже активированными разрешениями на пребывание, дипломаты и обладатели служебных виз
Туризм
22 января 2021 г. 14:48
В Индонезии продлен запрет на въезд иностранцев

Власти Индонезии продлили до 8 февраля запрет на въезд иностранных граждан.

Как передает Report, об этом сообщает АТОР.

Зарубежным гостям было запрещено посещать страну до 28 января. Исключение составляют пассажиры с уже активированными разрешениями на пребывание, дипломаты и обладатели служебных виз.

"Индонезия продлевает запрет на въезд для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение коронавируса", – сообщил министр-координатор по экономическим вопросам, председатель комитета по реагированию на COVID-19 и восстановлению экономики Эйрлангга Хартарто.

Также до 8 февраля действуют ограничения на общественную деятельность на островах Ява и Бали.

В настоящее время прямого авиасообщения между Россией и Индонезией нет. Немногочисленные россияне, которые приезжали в страну по бизнес-визе, использовали, в основном, стыковочные рейсы через Дубай. Но с 1 января попасть в это государство, заявив о деловых целях визита также невозможно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
21 января 2021 г. 16:51
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
21 января 2021 г. 16:38
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
21 января 2021 г. 10:36
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi