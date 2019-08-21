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В Индии представят туристический потенциал Азербайджана

В Индии представят туристический потенциал Азербайджана

9-13 сентября этого года Бюро Туризма Азербайджана проведет ряд мероприятий в индийских городах Дели, Бенгалуру и Мумбаи.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

В мероприятии под названием "Azerbaijan-India Roadshow on Travel Trade" примут участие 16 туристических компаний из Азербайджана и около 100 туристических компаний из Индии.

Между организациями, специализирующимися по различным направлениям туризма, будут проведены встречи B2B (бизнес для бизнеса) и двусторонние обсуждения по дальнейшему сотрудничеству. В рамках презентаций туристические компании Индии будут подробно проинформированы о туристическом потенциале Азербайджана.

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