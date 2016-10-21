Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Индии откроется выставка товаров текстильной промышленности.
Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
Отмечается, что запланированная в Дели выставка пройдет 21-24 февраля 2017 года. На мероприятие приглашены азербайджанские предприниматели, заинтересованные в участии на выставке товаров текстильной промышленности.
Желающие получить подробную информацию могут обратиться в "Azpromo".
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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