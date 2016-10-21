 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индии откроется выставка товаров текстильной промышленности

    Выставка запланирована в следующем году в Дели

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Индии откроется выставка товаров текстильной промышленности.

    Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

    Отмечается, что запланированная в Дели выставка пройдет 21-24 февраля 2017 года. На мероприятие приглашены азербайджанские предприниматели, заинтересованные в участии на выставке товаров текстильной промышленности.

    Желающие получить подробную информацию могут обратиться в "Azpromo".  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi