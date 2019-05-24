В I квартале этого года Азербайджан посетили более 112 000 граждан Грузии

Статистика граждан Грузии, побывавших за рубежом в I квартале этого года, составила 677,4 тысяч человек.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в квартальном отчете Национального статистического управления Грузии.

44,7% из них - лица возрастной группы 31-50 лет (303 000 человек). 45,3% побывавших за рубежом граждан Грузии составили женщины, 54,7% - мужчины. 216,5 тысяч человек были туристами.

37,3% лиц выехали из страны, чтобы навестить друзей и родственников, 26,2% - для покупок, 15,6% - бизнеса, 15% - отдыха, 4,2% - лечения, 1,6% - в других целях.

Большинство желающих посетить зарубежные страны отдали предпочтение Турции и Азербайджану. В отчетный период в Турции побывали 191,9 тысяч (38,7%), а Азербайджане - 112,1 тысяч (22,6%) граждан Грузии.

За январь-март месяцы в среднем приезжие из Грузии оставались за границей на 3-4 дня. 91,6% совершали поездки в эти страны повторно.

45,8% побывавших за рубежом граждан Грузии выразили удовлетворение поездкой.

За время загранпоездок расходы граждан Грузии составили 359,3 млн лари. В среднем одна поезда обошлась в 741 лари. 33% расходов пришлись на питание и напитки, 25,9% - на покупки, 20,5% - размещение, 7,8% - различные виды отдыха, 4,9% - местный транспорт.