В Хыналыг будут проложены водопроводные и канализационные линии

В следующем году в селе Хыналыг Губинского района будут проложены водопроводные и канализационные линии

В следующем году в селе Хыналыг Губинского района будут проложены водопроводные и канализационные линии.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев заявил во время ознакомления с ремонтно-реставрационными работами в Государственном историко-архитектурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг".

"Совместно с ОАО "Азерсу" мы готовим соответствующий проект, который будет представлен правительству. Проблема будет решена после выделения необходимых средств", - сказал Нагиев.