О нас

В Хыналыг будут проложены водопроводные и канализационные линии

В Хыналыг будут проложены водопроводные и канализационные линии В следующем году в селе Хыналыг Губинского района будут проложены водопроводные и канализационные линии
Туризм
14 октября 2022 г. 16:58
В Хыналыг будут проложены водопроводные и канализационные линии

В следующем году в селе Хыналыг Губинского района будут проложены водопроводные и канализационные линии.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев заявил во время ознакомления с ремонтно-реставрационными работами в Государственном историко-архитектурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг".

"Совместно с ОАО "Азерсу" мы готовим соответствующий проект, который будет представлен правительству. Проблема будет решена после выделения необходимых средств", - сказал Нагиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xınalığa su-kanalizasiya xətləri çəkiləcək

Другие новости из категории

Село Хыналыг могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
ФотоСело Хыналыг могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
14 октября 2022 г. 16:41
В ближайшие четыре года в Хыналыге будут отремонтированы около 100 домов
В ближайшие четыре года в Хыналыге будут отремонтированы около 100 домов
14 октября 2022 г. 15:04
Ростуризм порекомендовал россиянам пользоваться наличными в Турции
Ростуризм порекомендовал россиянам пользоваться наличными в Турции
14 октября 2022 г. 10:03
Возможности азербайджанского туризма были представлены в ряде Европейских стран
ФотоВозможности азербайджанского туризма были представлены в ряде Европейских стран
13 октября 2022 г. 13:30
Путешествие в мир сказок с AZAL - впечатления от поездки в Самарканд
Путешествие в "мир сказок" с AZAL - впечатления от поездки в Самарканд
11 октября 2022 г. 15:32
В Баку после четырехлетнего перерыва пройдет международная выставка Туризм и путешествия
В Баку после четырехлетнего перерыва пройдет международная выставка "Туризм и путешествия"
11 октября 2022 г. 11:48
Кыргызстан и Узбекистан хотят создать единый туристический продукт
Кыргызстан и Узбекистан хотят создать единый туристический продукт
10 октября 2022 г. 09:45
В Нафталане открылся Туристический информационный центр
ФотоВ Нафталане открылся Туристический информационный центр
8 октября 2022 г. 16:00
В Ассоциацию турагентств Азербайджана приняты новые члены
В Ассоциацию турагентств Азербайджана приняты новые члены
8 октября 2022 г. 13:52
Министерство: 30-летняя оккупация нанесла серьезный ущерб экологии региона
Министерство: 30-летняя оккупация нанесла серьезный ущерб экологии региона
8 октября 2022 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi