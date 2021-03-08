В Грузию из Азербайджана стали меньше ездить

В феврале этого года Грузию из Азербайджана посетили 3 950 человек.

В феврале этого года Грузию из Азербайджана посетили 3 950 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.

Согласно документу, это на 90 269 человек или на 95,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

А в январе-феврале 2021 года соседняя страна приняла 7 088 посетителей из Азербайджана, что на 211 665 человек или на 96,8% меньше годового показателя.

Общее число международных посетителей, посетивших Грузию за отчетный период, сократилось на 93% по сравнению с годом ранее и составило 76 984 человека.