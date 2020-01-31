​В Грузии работают более 1400 граждан Азербайджана

В прошлом году число граждан Азербайджана, работающих в Грузии, составило 1 433.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом пишет издание Businesspressnews.

Согласно статданным Службы доходов Грузии, в 2019 году трудовой деятельностью в стране занимались граждане из 106 стран.

Азербайджан занимает второе после Турции (2 828 граждан) место в топ-10 иностранных граждан, работающих в Грузии. Китай находится на третьем месте (1 411 человек).

В прошлом году в Грузии трудовой деятельностью занимались 12 525 иностранных граждан, что на 828 больше показателя годом ранее.